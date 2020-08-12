В Воронежской области будут судить водителя, севшего за руль пьяным и лишившего жизни двух пассажиров

В Борисоглебске завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, которого обвиняют в пьяной езде и нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть.

Авария эта произошла в конце февраля. Около 17.35 у дома 47 по ул. Колхозоградской села Танцырей Борисоглебского городского округа водитель автомобиля «Шевроле Ланос» допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В момент аварии водитель был пьян. Это подтвердила экспертиза, она обнаружила 0,75 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В результате ДТП пострадали сам водитель и три пассажира: 32 и 29-летние местные жительницы, а также 29-летний местный житель. Впоследствии двое из них скончались от полученных травм в больнице.

- В ходе следственных действий мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, подтвердив факт употребления спиртных напитков, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Борисоглебский городской суд.