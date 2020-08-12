В Воронеже молодых инвалидов обучат 3D-технологиям, компьютерной анимации и изготовлению квадракоптеров

Предоставлено Ресурсным центром НКО Воронежской области.

Воронежская региональная общественная организация «Молодое Черноземье» запускает масштабный образовательный проект для инвалидов. Эта инициатива стала победителем второй волны конкурса Фонда президентских грантов. Программа рассчитана на людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 14-35 лет. Обучение будет проходить по следующим направлениям: сферы инженерного 3D-дизайна, работа на лазерном и фрезерном станке, компьютерная анимация, робототехника, изготовление беспилотников и управление ими, творческие мастер-классы по фото и видеосъемке, правовая школа, тренинги по личному бренду и психологии.

Как подчеркивают организаторы, важность проекта заключается не только в обучении, но и в их документальном подтверждении. Так, по итогам курса «Основы применения беспилотных летательных аппаратов» участники получат не только официальные свидетельства о прохождении программы, но и о соответствующей квалификации.

Первым образовательным блоком станут курсы по 3D-моделированию. Во время этих занятий обучающиеся освоят создание каркасных 3D-моделей, 3D-конструирование одежды, мебели и технических деталей. Курсы стартуют в начале сентября и продолжатся до конца февраля.

Заявки о включении в группу обучения нужно отправить на почту rcnko@mail.ru, также можно обратиться напрямую к координатору проекта Сергею Подболотову (210-60-16).