С начала года в Воронежской области изъяли из оборота 388 килограммов опасных конфет и выпечки

С начала 2020 года сотрудники Роспотребнадзора провели 182 мероприятия по контролю качества и безопасности кондитерских и хлебобулочных изделий на территории Воронежской области. В 104 случаях выявили нарушения. Контролеров интересовали условия хранения и реализации продукции, а в образцах продукции искали радионуклиды, пестициды, плесень, патогенные микроорганизмы.

По результатам проверок на нарушителей наложили 118 штрафов на сумму 1803 тысячи рублей.

Изъяли из оборота 74 партии, объёмом 388 кг мукомольно-крупяных, хлебобулочных, кондитерский изделий с истекшим сроком годности, без маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность.