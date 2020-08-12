В Воронеже снова можно будет пожаловаться на проблемы с горячей водой в офисе «Квадры»

С 13 августа вновь заработает Центр обслуживания клиентов компании «Квадра», расположенный по адресу: улица Кольцовская, 78. Туда можно прийти и получить консультацию у специалистов при соблюдении двух условий: надо надеть медицинские маски и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Принимать посетителей будут с 8.00 до 10.00, с 10.15 до 12.15, с 12.30 до 14.30 и с 14.45 до 17.00 (в пятницу до 15.45). В 15-минутные перерывы будут проводить уборку и дезинфекцию помещений офиса.

При этом второй Центр обслуживания клиентов (улица Лебедева, 2) закрыт на ремонт. Откроется он в октябре 2020 года.

Воронежцам все же советуют по возможности продолжать пользоваться онлайн-услугами и приходить в офис, только если вопрос нельзя решить дистанционно.