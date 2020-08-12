Жительница Воронежской области села пьяной за руль и угодила в кювет

Смятая "Нива Шевроле" - результат пьяной езды. Фото ГУ МВД по Воронежской области.

Вчера в Таловском районе нетрезвая 35-летняя водитель вместе с пассажирами угодила в кювет. ДТП произошло примерно в 22.30 час на 54 км автодороги «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка». За рулем "Нива Шевроле" была жительница Бутурлиновки.

Вместе с ней в машине находились еще трое. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, 28-летний житель Таловского района в ДТП получил травмы и попал в больницу. Еще две девочки 14 и 17 лет не пострадали.

- Уже в медицинской организации водитель прошла освидетельствование на состояние опьянения. Результат оказался положительным - обнаружено 0,42 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, - сообщили в полиции.