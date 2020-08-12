В Воронеже на видео попал юноша, распевавший «Руки вверх» на багажнике едущей иномарки

За такую езду водителя "БМВ" могут оштрафовать на тысячу рублей. Фото: кадр с видео

В воронежских соцсетях в ночь на среду, 12 августа, появилось видео юноши, избравшего себе необычный и весьма опасный способ поразвлечься. Он ехал сидя на багажнике «БМВ» при том, что машина, хотя и достаточно медленно, но двигалась. Молодой человек распевал свою, видимо, любимую песню «Крошка моя» группы «Руки вверх». Надо сказать, что цеплялся при этом он за машину довольно крепко.

В комментариях мнения разделились. Одни считают, что при такой малой скорости шансов покалечиться у юноши немного. Другие полагают, что на дороге может случиться что угодно, и за безрассудство часто приходится платить слишком дорогой ценой.

Между тем, по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля» водителю «БМВ» грозит штраф до 1000 рублей. При условии, если этим видео заинтересуются в полиции.