На Петровском острове в Воронеже появилась виртуальная арт-галерея

В Воронеже на Петровском острове появилась арт-галерея last spline. Только посетить ее, так сказать, вживую нельзя. Увидеть, что придумали архитектор Никита Кузин и художник Илья Лик можно только на компьютере и смартфоне, а также с помощью очков виртуальной реальности.

Ребята нарисовали в стиле деконструктивизма галерею, готовую проводить в виртуальном пространстве выставки. Обещают, что посетить их можно будет бесплатно.

На создание сайта они потратили четыре месяца.

- Это первое в Воронеже виртуальное здание , которое является свободной трансформируемой площадкой для разных направлений искусства. Здание изначально задумывалось как ответ меняющимся реалиям жизни, на которые повлиял covid-19, - рассказала авторы.