В Воронежской области поймали преступную группу, которая избивала и грабила пожилых людей

Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Грабеж». Фото: из архива «КП»

Полицейские задержали преступную группу, которую подозревают в серии разбойных нападений и грабежей в отношении пожилых воронежцев.

- Ими оказались двое жителей Бутурлиновского района в возрасте от 29 до 31 года, 39-летний житель Липецкой области и 27-летний гражданин сопредельного государства, все ранее судимые за совершение имущественных преступлений, - сообщила официальный представитель регионального ГУ МВД Наталья Куликова.

Как установило следствие, с апреля по май текущего года в городские и районные отделы полиции поступило несколько заявлений от воронежцев в возрасте от 50 до 87 лет. Правоохранители заметили, что все эти случаи объединял одинаковый способ совершения преступления. Грабители приходили ночью, взламывали или разбивали стекла и проникали в частные дома. Затем они угрожали насилием пожилым людям либо их избивали, чтобы те отдали им свои сбережения. Если же денег не было, то забирали мелкие предметы обихода и скрывались.

Подозреваемых задержали по местам проживания при силовой поддержке Росгвардии. Все признали свою вину. Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, пока установлена причастность группы к семи преступлениям в Воронеже, Бутурлиновском и Павловском районах. Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Грабеж». Подозреваемых арестовали.