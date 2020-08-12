В Воронеже планируют заменить обычные люки на оригинальные

В мэрии Воронеже сообщили о том, что в городе могут заменить обычные люки на оригинальные. Их планируют установить в парке "Орленок", в котором сейчас идет реконструкция, а также на проспекте Революции. В последнем случае это произойдет не раньше 2021 года.

При этом мэр Вадим Кстенин пообещал, что воронежцы смогут выбрать новый дизайн люков:

- В городе есть собственное производство люков, и у нас есть четкое понимание, что потенциальный исполнитель этих работ сможет изготовить уникальные люки для того или иного объекта, для той или иной городской территории практически по той же цене, что и люки без каких либо особенностей. По периметру на них обязательно размещаются типовые обозначения, а центральная часть может быть совершенно любой, очень интересной и красивой. При этом если «тираж» люков будет достаточно большим, изготовление формы для отливки, фактически, станет для города бесплатной или предельно дешевой, - отметил глава города.

По его словам, впоследствии оригинальные люки могут прийти на замену во всех районах города.

- Пока люки у нас несуразные, а должны выглядеть намного лучше. Поэтому будем отливать люки со своей символикой и постепенно менять их на тротуарной части. Визуализацию обязательно представим горожанам, обсудим в соцсетях, - сказал Вадим Кстенин.