В магазины Воронежской области поставлялась просроченная рыба

Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям выявило поставку в торговые точки региона рыбы с истекшим сроком годности.

В первом случае испорченный товар отгрузило ООО «Донрыба».

- 9 июля общество оформило электронные ветеринарные сопроводительные документы на сельдь холодного копчения и сельдь слабосоленую, срок годности которой истек 28 июня. Продукция направлялась в Воронеж, - пояснили в ведомстве.

Во втором - со склада ООО «Стимул» 9 июля была реализована для продажи на Центральном рынке Лисок камбала желтоперая мороженая. Ее срок годности истек 4 июля.

Оба общества с ограниченной ответственностью получили штрафы, а испорченную рыбу сняли с продажи.