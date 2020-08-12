В Воронеже могут признать банкротами владельцев «Рамады» и «Арт-отеля»

Не исключено, что к иску привел кризис в гостиничном бизнесе, разразившийся из-за пандемии, пришедшей в Воронеж еще в марте. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В официальных документах Арбитражного суда Воронежской области появилась информации о подаче иска о признании банкротом ООО «Стройсервис». Компания, в которой по 50 процентов акций находится у бизнесменов Павла Какалии и Александра Муштаева, владеет в Воронеже пятизвездочными отелями «Ramada Plaza» и «Арт-отелем».

Информации о том, что иск принят к производству, на данный момент нет. Сумма долга, позволяющего требовать банкротства, тоже не указывается. В компании подачу иска пока не комментируют.

Отметим, что иск появился на фоне сведений о том, что гостиничный бизнес Воронежской области в связи с эпидемией коронавируса находится в глубоком кризисе. Достаточно сравнить данные Росстата по объему рынка в первой половине 2019 и 2020 годов – соответственно 803 миллиона рублей и 348 млн. Падение более чем вдвое! Связано это с тем, что гостиницы из-за пандемии долгое время были закрыты для постояльцев и принимали только людей, приезжавших в командировки.

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