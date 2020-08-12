Житель Воронежской области выращивал у себя на участке 65 кустов конопли

Фото с конопляного участка лискинца. Предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники полиции при обследовании частного сектора в Лисках обнаружили на приусадебном участке 41-летнего местного жителя 65 кустов растения, похожего на коноплю.

- Тщательный осмотр показал, что за насаждениями ведется уход. Это позволило полицейским сделать вывод, что кусты посажены целенаправленно для приготовления наркотиков, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Затем экспертно-криминалистическая экспертиза подтвердила: все подозрительные растения относятся к наркосодержащему роду каннабис.

В ходе допроса житель Лисок признался, что выращивал коноплю для личного потребления. За это на мужчину завели уголовное дело «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.