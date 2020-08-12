В Воронеже в аварию попали водители машин, оформляющие ДТП

Обе машины повреждены достаточно сильно. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» выложили фото весьма необычного происшествия на дороге. Столкнулись водители, профессия которых тесно связана с ЧП на трассах города. На их машинах стояла реклама, свидетельствующая, что владельцы «Шевроле-Ланос» и «Форда» занимаются оформлением ДТП.

Очевидно, что разъехаться по «европротоколу» водителям этих двух иномарок вряд ли удастся (а сделали бы они это, судя по роду своей деятельности в два счета). Повреждены машины довольно сильно: у одной разбит капот, у другой – багажник.

Любопытно, что еще две похожие по оформлению машины почему-то стоят на газоне. В комментариях к посту пользователи недоумевают, что за странный слет был у «оформителей» аварий.

- Пострадавших в этом ДТП не было, - сообщили в городском отделе пропаганды регионального УГИБДД.

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