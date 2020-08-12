В «красной зоне» воронежской облбольницы родился третий ребенок

фото: страница облздрава в Instagram.

В Воронеже третья пациентка с коронавирусом родила здорового ребенка. Как сообщил региональный департамент здравоохранения 12 августа, в перепрофилированном ковидном корпусе областной больницы №1, в «красной зоне», появилась на свет трехкилограммовая девочка. Малышка родилась в положенный срок с помощью операции кесарево сечения. Ребенок чувствует себя хорошо.

- У 24-летней мамы - коронавирусная инфекция. Она продолжает лечение. Для женщины это первый ребенок, но из-за соблюдения мер безопасности видеть малышку молодая мать может пока только на фото. Снимки ей присылают врачи областной детской больницы, куда девочку сразу же перевели для дальнейшего наблюдения, - рассказали в облздраве.

Напомним, за время пандемии медики инфекционного корпуса ВОКБ №1 пролечили 40 беременных женщин. Трем оказали акушерскую помощь. Ранее на свет уже появились мальчик и девочка. На сегодняшний день медработники облбольницы наблюдают за состоянием двух будущих мам.