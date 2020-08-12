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Воронежец лишился 84 тысяч рублей при покупке велосипеда через интернет

Мужчина даже не сразу понял, что попал на мошенника
Татьяна МистюковаТатьянаМистюкова
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Иногда покупка велосипедов через интернет заканчивается не очень хорошо.

Иногда покупка велосипедов через интернет заканчивается не очень хорошо.

Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

31-летний воронежец лишился более 84 тысяч рублей при товара через интернет. Уже в отделе полиции он рассказал, как все было.

Молодой мужчина нашел объявление о продаже велосипеда «Мерида».

- Он связался с его владельцем по телефону, указанному в объявлении, изъявил желание приобрести товар и внес за него сразу полную предоплату, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Дальше лжепродавец прислал воронежцу скан уведомления об отправке товара через логистическую компанию.

Подождав несколько дней, мужчина отправился в офис компании, где ему сообщили, что данное уведомления – подделка и их услугами мошенник не пользовался.

Криминал