В Воронеже назначили художественного руководителя Театра опера и балета

Александр Литягин много лет был премьером ТОБа. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Департамент культуры Воронежской области сообщил о назначении нового художественного руководителя Театра оперы и балета. Теперь эту должность занимает главный балетмейстер ТОБа, а в еще более далеком прошлом его премьер - Александр Литягин.

- Литягин Александр Александрович окончил с отличием Воронежское хореографическое училище. Является ведущим мастером сцены с 2004 года. В 2014 году возглавил Воронежскую балетную труппу, став главным балетмейстером. В этом качестве осуществлял постановки балетов, гала-концертов, творческих вечеров ведущих солистов балета. Является автором и художественным руководителем многих творческих проектов, таких как театральный фестиваль «Балетные шедевры Прокофьева на воронежской сцене», межрегиональный балетный фестиваль «Воронежские звёзды мирового балета», фестиваль современной хореографии «RE:Форма танца» и другие, - сообщает ведомство.

Стоит отметить, что пост главного худрука в ТОБе оставался вакантным с марта 2018 года, после ухода Андрея Огиевского.