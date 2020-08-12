В Воронеже в магазине молодой человек порезал себя "розочкой" от бутылки текилы

Из архива "КП".

Вчера вечером в одном из магазинов в микрорайоне Шилово был настоящий "боевик". В сообществе "Мой и твой Воронеж" рассказали хронологию событий.

Где-то в 19 часов в магазин забежали парень с грудой камней в руках и следом за ним еще трое. Молодой человек спрятался от них за кассой и попросил не выгонять его. А в это время группа преследователей требовала расправы - якобы, за то, что тот кидался в мать одного из них камнями. Впрочем, вендетты не вышло - ребята покричали и ушли.

А дальше начался трехчасовой кошмар - парень с камнями прямо в магазине схватил бутылку текилы, разбил ее и горлышком ("розочкой") начал резать себе вены. Он требовал вызвать полицию и скорую, чтобы они защитили его от ждущих на улице убийц. Затем приставил "розочку" к своей шее с требованиями оцепить район и выгнать всех из магазина, в том числе полицию, скорую и ГБР. Он так стоял и истекал кровью, пока не вмешался родной брат. На уговоры выйти и сдаться врачам и полиции у него ушел час.

В ГУ МВД по Воронежской области рассказали, что по данному факту в полиции сейчас проводится проверка. Там подтвердили, что действительно инцидент имел место в магазине, расположенном на улице Острогожской.