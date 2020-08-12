Из Воронежа полетит дополнительный авиарейс в Крым

Пока в пятницу полетит только один авиарейс - 28 августа. Фото: со страницы воронежского аэропорта в Фейсбуке.

В Воронежском аэропорту решили организовать дополнительный авиайрейс в Крым. Самолеты «Сухой Суперджет 100» компании «ИрАэро» летают на курортный полуостров каждый вторник до 29 сентября. В аэропорту утверждают, что салоны вместимостью в 100 пассажиров заполняются полностью. Видимо, поэтому и решили пустить пробный авиарейс в пятницу. Пока он будет только один – 28 августа.

В этот день «Сухой Суперджет 100» вылетит из Симферополя в 14.45 и приземлится в Воронеже в 16.40. Обратно в столицу Крыма лайнер отправится в 17.40, доберется он туда в 19.40.

Напомним, улететь напрямую из Воронежа в Крым можно и на самолетах другой российской авиакомпании - Nordwind. У нее авиарейсы отправляются в Симферополь по понедельникам, четвергам и воскресеньям, в обратном направлении – по вторникам, четвергам и воскресеньям до 22 октября.

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