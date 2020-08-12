В Воронежской области пропал 87-летний мужчина со шрамом на носу

Ориентировка Поискового отряда "Лиза Алерт".

В Калачеевском районе Воронежской области пропал 87-летний Василий Петрович Шевченко. К его поискам подключились волонтеры из Поискового отряда "Лиза Алерт".

О местонахождении Василия Петровича ничего не известно с 10 августа. Его особые приметы - шрамы на виске и на носу. На момент исчезновения был одет в голубую рубашку в клетку, шорты цвета хаки, на ногах - белые спортивные тапочки.

Рост - 1,68 см, нормального телосложения, лысый, глаза - серые.Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем просьба позвонить по номеру горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ).

Также волонтеры просят о помощи в поисках 76-летнего Николая Вовк. Он пропал еще 4 августа в Воронеже.