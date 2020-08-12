В Воронежской области от коронавируса умер еще один человек

Из архива "КП".

Новый день приносит новые данные по коронавирусу в Воронежской области. К сожалению, инфекция пока не собирается затухать. В районе 90 зараженных за сутки - такова статистика последних дней. К счастью, выздоровевших от короны в два раза больше.

Итак, на 12 августа по данным регионального оперативного штаба COVID-19 подтвердился у 93 человек. Общее количество зараженных составило 12 278.

Выздоровели 169 человек, а всего с начала пандемии по официальной статистике - 12384 человека (это те, у кого коронавирус подтвердился по тесту ПЦР и по КТ).

К сожалению, один человек умер. На данный момент количество жертв ковида в регионе составляет 107.