В Воронеже ищут 76-летнего мужчину

Ориентировка предоставлена Поисковым отрядом "Лиза Алерт".

В Воронеже ушел из дома и бесследно пропал 76-летний Николай Николаевич Вовк. Мужчину не могут найти еще с 4 августа.

Сейчас к его поискам подключились волонтеры из поискового отряда "Лиза Алерт". Они распространили ориентировку, согласно которой на момент исчезновения Николай Николаевич был одет в голубую рубашку, черные брюки, черные сандалии и бежевую шляпу. Из особых примет - мужчина носит очки.

Он высокого роста - 1,8 м, нормального телосложения, имеет седые волосы и карие глаза. Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по номеру горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ).