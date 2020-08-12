В Воронеже ушел из жизни преподаватель ВГУ Валентин Инютин

Валентину Инютину было 69 лет. Фото с сайта Воронежского госуниверситета.

Грустная новость пришла вчера вечером. О смерти Валентина Валентиновича Инютина сообщили в Воронежском госуниверситете, где он долгое время преподавал студентам филфака и журфака курс литературы.

На журфаке студенты между собой его называли Тин Тиныч за веселый, нередко саркастичный нрав. Его литература была особенной - это не было похоже на обычное прочтение лекций, это был диалог со студентами. Да и сам Валентин Валентинович был яркой, колоритной фигурой.

А для университета он запомнился еще и своей своей диссертацией по гротеску в творчестве Николая Гоголя. Более старшие поколения могут про него, наверное, рассказать больше - о том, как ездили в колхозы, проводили капустники, дни факультета...

В ВГУ говорят, что до своих последних дней Валентин Валентинович несмотря на болезнь сохранял добрый, веселый нрав. Ему было 69 лет.