Следователи рассказали подробности ЧП, в котором 17-летнего юношу ударило током

фото с сайта Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР начали доследственную проверку после того, как на станции Россошь ударило током 17-летнего юношу.

Во время проверки выяснилось, что 9 августа примерно в 19:30 подросток вместе с друзьями возвращался домой. По дороге ребята перешли железнодорожные пути по пешеходному мосту и спустились к 4-й платформе. И вот, проходя мимо вагонов поезда, юноша неожиданно, без каких-либо объяснений, залез по лестнице на крышу грузового вагона, сделал несколько шагов и его ударило электрическим током. После чего подросток упал с крыши вагона на платформу. Пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщили в ведомстве, следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.