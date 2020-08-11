В период коронавирусных ограничений более 40 тысяч Воронежской области получили бесплатно продуктовые наборы

11 августа в Воронеже наградили тех, кто не был равнодушным и помогал обездоленным в период пандемии коронавируса. Награды от Госдумы РФ получили 24 волонтера и представители 12 крупных сельскохозяйственных предприятий Воронежской области.

Напомним, в рамках акции «Добропром» региональные сельхозтоваропроизводители бесплатно предоставили 8600 продуктовых наборов для малообеспеченных неполных и многодетных семей - общим весом около 200 тонн. В наборы входили мука, крупы, сахар, подсолнечное масло, мясная, молочная продукция и кондитерские изделия. Помощь получили более 40 000 человек, сообщили в правительстве региона. А в рамках акции «МыВместе» 28 000 продуктовых наборов получили жители Воронежской области старше 65 лет, которые не могли выйти из дома в период самоизоляции.