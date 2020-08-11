Мэр Вадим Кстенин проверил, как в Воронеже адаптируют тротуары для маломобильных граждан

Фото администрации Воронежа.

Во вторник, 11 августа, Вадим Кстенин, Александр Попов, глава управы Ленинского района и представители компании-подрядчика прошлись по центральным улицам города. Они провели выездное совещание, на котором предметно обсудили, как продвигаются работы по адаптации тротуаров для маломобильных граждан.

ТРОТУАРЫ РЕКОНСТРУИРУЮТ С УЧАСТИЕМ «ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ»

Приведение тротуаров в комфортное состояние - одна из самых важных тем в городе. По решению Вадима Кстенина на эти работы в 2020 году была выделена существенная сумма – более 113 миллионов рублей (для сравнения, в 2019-м – около 60 миллионов, в 2018-м – всего 20 миллионов). В прошлом году специалисты прошлись по 30 ключевым улицам города, расположенным во всех районах, – выявили препятствия для передвижения. В течение двух лет по планам все они должны быть устранены.

Работы в этом году выполняются не только по адаптации тротуаров, но и по ремонту изношенных покрытий и строительству новых пешеходных дорожек там, где их не было никогда. Однако устранение препятствий для маломобильных горожан мэр держит на особом контроле:

–Я попросил представителей центра «Доступная среда» и лично Александра Попова поучаствовать в разработке проектных решений для маломобильных граждан, чтобы тротуары в итоге стали комфортны для всех. Спасибо им большое, за то, что они такие проектные решения предоставили. Читать далее.