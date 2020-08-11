В Воронеже с карниза высотки сняли молодого человека в трусах

Трагедии не произошло, а могло быть. 11 августа около 16 часов очевидцы вызвали на Ипподромную, 68/2 экстренные службы: на узком карнизе 11-го этажа многоэтажки спиной к пропасти стоял молодой человек. Мужчина был в одних трусах и цеплялся руками за перекрытия остекления окон. Снимки несчастного облетели воронежские паблики.

На Ипподромную съехались спасатели, полицейские и бригада «скорой». Парня сняли с опасного карниза. По данным полиции, ему 22 года. По словам соседей, он мог быть под воздействием алкоголя или запрещенных препаратов. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.