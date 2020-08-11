Воронежец по пьяни пытался перерезать горло собутыльнику

6 августа полицейских вызвали в одну из воронежских больниц: в приемное отделение поступил мужчина с множественными порезами шеи с повреждением трахеи. Его отправили в реанимацию.

46-летний местный житель, с телесными повреждениями в виде множественных ранений поверхности шеи с Пострадавший был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение.

Оперативники выяснили, что потерпевший выпивал у себя квартире на улице Домостроителей со знакомым. Они поругались, гость ударил несколько раз хозяина квартиры в шею.

Подозреваемого задержали. 41-летний воронежец объяснил свои действия алкогольным опьянением. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.