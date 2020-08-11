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В Воронежской области на выборы от партий идут блогеры, политики, управленцы и маг

Разбираемся, кто есть кто
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Автор фото Олег Золото

Автор фото Олег Золото

Вера СИНИЦЫНА

13 сентября жители Воронежской области должны будут выбрать новый состав областной Думы. Голосовать придется в том числе по партийным спискам. Так кто же в них вошел? Если внимательно изучить официальные данные, то в каждой партии можно найти много новых лиц. Например, «Единая Россия» обновила состав кандидатов по партсписку более чем наполовину. И это неспроста, так как сегодня в обществе сформировался четкий тренд на обновление – люди хотят видеть во власти молодых, порядочных, энергичных людей.

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