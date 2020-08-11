Скорректировали сумму: экс-главу воронежской культуры обвиняют в хищении уже 870 тыс рублей

Эмилия Сухачева на Платоновском фестивале. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Центральном райсуде Воронежа назначили дату предварительного слушания по делу Эмилии Сухачевой. Напомним, в начале июля 2019 года руководитель областного департамента культуры покинула должность - через несколько дней ее обвинили в хищении в крупном размере. Тогда сообщалось, что вместе с родственником глава воронежской культуры совершила мошенничество с использованием служебного положения, в результате которого похитила около 500 тыс рублей. Якобы чиновница завысила суммы гонораров столичных звезд, выступивших на губернаторском балу, а излишек в виде "отката" разделила с родственником.

Сейчас в суде озвучили уже скорректированную следователями сумму хищения.

- По версии следствия, Эмилия Сухачева, являясь руководителем департамента культуры Воронежской области, и ее родственник, действуя в составе преступной группы, совершили хищение бюджетных денежных средств, выделенных в рамках организации и проведения благотворительного вечера «Рождественские встречи», в общей сумме более 870 тысяч рублей. Похищенными деньгами они распорядились по своему усмотрению, - сообщили в Центральном райсуде.

Предварительное слушание по указанному делу назначили на 14 августа.

Напомним, на благотворительном вечере «Рождественские встречи» в 2019 году ведущими были Анна Снаткина и Максим Матвеев, аукцион вел Юрий Стоянов, выступали Евгений Дятлов и Игорь Саруханов.