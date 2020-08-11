Жительница Воронежа взяла кредит под диктовку мошенников и перечислила им 180 тыс

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 10 августа мошенники обманули 15 жителей Воронежской области. Большинство аферистов действовали удаленно: воронежцы лишились своих денег под предлогом продажи товаров и услуг в интернете, например, детской коляски или автомобильного бампера. Полицейские обеспокоены тем фактом, что участились случаи, когда мошенники похищают кредитные деньги, которых на счетах заявителей изначально и не было.

Так, 46-летняя жительница Нововоронежа перевела мошенникам 180 тысяч. Не своих. Даме позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка. И рассказал, что на нее пытаются оформить кредит в 90 тысяч рублей. Чтобы вернуть деньги, необходимо продиктовать два кода из смс-сообщений. После этого трубку взяла женщина, представившаяся сотрудником колл-центра. Заявительница сообщила ей два пароля, после чего ей на счет банк зачислил 90 тысяч рублей. Она обналичила деньги в банкомате и перевела их на электронные кошельки мошенникам. После этого ей на телефон снова поступило смс-сообщение и женщина, подтвердив зачисление кредитных средств, перечислила аферистам аналогичным способом еще 90 тысяч рублей через терминал. Злоумышленники сообщили своей жертве, что в другом банке на нее также пытаются оформить кредит и потерпевшая направилась в указанное отделение, однако там сотрудники сразу заподозрили обман и вызвали полицию.

Будьте бдительны, не разглашайте никому личные данные, особенно коды из смс-сообщений, не переводите деньги по неизвестным реквизитам.