Воронежские врачи сообщили, скольким людям потребовалась реабилитация после тяжелой формы коронавируса

Реабилитация после тяжелых форм коронавируса может занять до месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном департаменте здравоохранения рассказали, как проходит реабилитация людей, страдающих тяжелыми формами коронавируса. Проводят ее на базе пульмонологического отделения Воронежской областной клинической больницы (ВОКБ) № 1.

- Больные с тяжелыми формами COVID-19 долго находятся почти без движения. Реабилитация направлена на поддержку важных жизненных функций организма, сохранение мышечной массы, - рассказала Натальи Костина, главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения, заведующая отделением пульмонологии ВОКБ № 1. – Она начинается у постели больного, когда он еще проходит основное лечение. После его завершения под руководством опытных специалистов пациенты приступают к более интенсивной реабилитации. Она включает в себя гибербарическую оксигенацию, плазмаферез, терапию антикоагулянтами, лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, массаж.

По словам Надежды Костиной, сначала пациентам нужна помощь даже при элементарных движениях, - чтобы нормально сидеть, вставать с кровати. Период реабилитации может составлять до 30 дней. Ее прошел уже 221 пациент. Сейчас врачи помогают привести здоровье в норму еще восьми людям, перенесшим коронавирус в тяжелой форме.

Напомним, за последние сутки COVID-19 обнаружили у еще 95 жителей Воронежской области, выздоровели за тот же период времени 143 наших земляка.

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