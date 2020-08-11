В Воронеже на видео попал «Ниссан», снесший знак «зебры» и врезавшийся в грузовик

"Ниссан" сносит знак пешеходного перехода. Через мгновение он врежется в грузовик. Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили пост с видео ДТП, случившегося утром 11 августа у остановки «Школа» на Левом берегу. На записи четко заметно, как «Лада-Калина и «Ниссан» устраивают какие-то безумные гонки. В результате иномарка валит знак пешеходного перехода, а потом еще и врезается в грузовик.

Очевидцы ДТП сообщают, что женщина, рулившая «Ниссаном», после ДТП вышла из машины с ребенком на руках и сразу стала с кем-то разговаривать по телефону, переходя на крик.

В городском отделе пропаганды УГИБДД об этой аварии сообщили следующее:

- У дома № 174и на Ленинском проспекте 24-летний водитель «Лады-Калины» столкнулся с «Ниссаном», за рулем которого была 21-летняя девушка. Японская машина выехала на встречную полосу и там зацепила грузовик «Вольво». Шофер фуры, 51-летний мужчина, в ДТП не пострадал, как и мужчина, управлявший «Ладой». А вот автоледи, рулившая «Ниссаном», попала в больницу.

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