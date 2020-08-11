В Воронеже «семерка» сбила мужчину возле пешеходного перехода

Сбитого мужчину отвезли в больницу и прооперировали. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 10 августа, около девяти утра у дома № 61 на улице Лизюкова, напротив поликлиники № 4, случилось ДТП.

По данным полиции, 63-летний мужчина шел вне зоны пешеходного перехода, но в пределах его видимости. И был сбит «семеркой». Машиной управлял 24-летний мужчина. Пенсионер получил оскольчатый перелом бедра. Видимо, его ударило крылом «Жигулей» - на «семерке» была разбита фара.

А вот племянница сбитого пешехода уверена, что ее дядя переходил дорогу на зеленый свет светофора по «зебре». Девушка сообщила, что ее родственника прооперировали. Впрочем, свидетели ДТП считают, что все же пешеход шел не по «зебре».

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