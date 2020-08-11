Процент выздоровевших от коронавируса пациентов в Воронежской области выше чем у соседних

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Воронежская область находится в числе регионов ЦФО с наибольшим количеством выздоровевших от коронавируса пациентов. На сегодняшний день в области уже победили болезнь 84% заболевших COVID-19 (диагноз которых подтвержден методом ПЦР).

Выше этот показатель в Белгородской области - 87%. В Липецкой и Тамбовской областях ниже - 82%, в Курской - 81%.

В среднем по России этот показатель – 78%, а по ЦФО – 80%.

Напомним, по состоянию на 11 августа, число заболевших коронавирусом воронежцев увеличилось на 95 человек и достигло 12185. При этом, по официальной статистике, выздоровели 12215 пациентов. Умерли от осложнений коронавируса 106 человек.