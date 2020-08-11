Воронежский фестиваль "Праздник сапога" получил грант в 370 тысяч

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Бутурлиновский фестиваль "Праздник сапога" получил 369,3 тыс рублей из федерального бюджета. Форум, возрождающий ремесла Бутурлиновского района, победил в конкурсе президентских грантов по направлению «Поддержка проектов в области культуры и искусства».

Бутурлиновская слобода в XIX веке славилась на всю Русь сапожным мастерством. В бутурлиновских хромовых сапогах ходили и в Москве, и за Уралом. Мастера делали сапоги на заказ офицерам русской армии.

Следующий фестиваль запланирован на май 2021 года. Более 10 фестивальных площадок представят многие направления декоративно-прикладного искусства, народных промыслов. Участники смогут побывать в музыкально-поэтической гостиной «В гостях у графа Бутурлина», увидеть вернисаж художников «Мой отчий край ни в чем не повторим!», выставки из истории сапожного ремесла и традиционного народного костюма, принять участие в мастер-классах в «Слободе мастеровой», получив навыки в сапожном, кузнечном и гончарном деле, резьбе по дереву, валянии шерсти, вязании ажурных платков, плетении из бисера старинных женских украшений, изготовлении старинного женского костюма, головного убора. В «Слободе купеческой» зрители познакомятся с интерьером купеческих домов XIX века, а для желающих изучить пару танцевальных па пройдут мастер-классы по народным танцам.