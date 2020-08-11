В Центральном районе Воронежа отремонтировали две нагорные лестницы

фото управы Центрального района

Завершились работы по ремонту нагорных лестниц по в рамках проходившего в этом году в регионе конкурса общественно-полезных проектов территориальных общественных самоуправлений. Часть денег собрали местные жители.

Следующим объектом благоустройства на грантовые средства станут лестницы на улицах Смоленской и Достоевского.

- В Центральном районе в связи со сложным рельефом местности и перепадами высот расположено самое большое количество нагорных лестниц – 39. Все они являются необходимым связующим звеном для горожан с важными социальными объектами района, - пояснили в управе.

Всего в этом году жители района при поддержке управы в конкурсе общественно-полезных проектов одержали победу в шести инициативах на общую сумму свыше 3,2 млн. рублей. Итогом этой работы кроме лесиниц станет также благоустройство сквера на улице Максима Горького и обустройство детской площадки на улице Лесная Поляна.

В числе выигравших проектов и ремонт нагорной лестницы расположенной в центре города, ведущей к Алексеево-Акатову монастырю – единственной уцелевшей обители в черте города из четырех ранее существовавших в Воронеже. В 1674 году в монастыре была построена первая в городе каменная церковь во имя святителя Алексия. Отдельно стоящая колокольня этой церкви уцелела до наших дней, и является самой старой каменной постройкой города. Данная лестница входит в туристический маршрут «Храмы города Воронежа», и через нее пролегает высокий ежедневный пешеходный трафик не только горожан, но и гостей города. К ремонту приступят уже на этой неделе.

Реализация всех проектов, которые получили государственную поддержку, должна быть завершена до 30 октября 2020 года.