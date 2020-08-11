Под Воронежем построят спорткомплекс с бассейном

Так будет выглядеть новый спорткомплекс издали. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В министерстве сельского хозяйства России одобрили проект спорткомплекса с бассейном, который должен в недалеком будущем появиться в Новой Усмани. Его построят на территории между действующим детсадом и строящейся школой. Об этом сообщили в администрации Новоусманского района.

Согласно разработанному проекту, который обошелся в сумму около пяти миллионов рублей, в спорткомплексе сделают бассейн с обходными дорожками, спортзал. Также в нем будут различные административно-хозяйственные помещения, раздевалки, медицинский блок и буфет.

Таким видят проектировщики спортзал. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В спорткомплексе оборудуют бассейн с обходными дорожками. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

- Территория, прилегающая к ЖК «Новый Квартал», изначально задумывалась как единый спортивно-образовательный кластер, - рассказал глава Новоусманского муниципального района Дмитрий Маслов. - И если его образовательная часть практически сформирована – детский сад работает, школа будет сдана в следующем году, то спортивную еще предстоит создать.

К строительству спорткомплекса, в случае, если не возникнет задержек с перечислением средств (а их собираются направить из федерального бюджета), приступят в 2021 году. Предположительно, все работы будут стоить около 418 миллионов рублей.

Новый спорткомплекс построят на территории между действующим детсадом и строящейся школой. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

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