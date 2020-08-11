Участники хакатона разработают новую версию «Маркета Tele2»

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Компания проведет хакатон для разработчиков, UI/UX-дизайнеров и продуктологов – Tele2 Solution Days. Призовой фонд хакатона составит 500 тысяч рублей. Заявку на участие можно подать до 19 августа на сайте мероприятия.

Хакатон Tele2 Solution Days пройдет в онлайн-формате с 21 по 23 августа. В хакатоне примут участие 200 команд, каждая из которых будет состоять из продуктолога, дизайнера и двух разработчиков. Участники могут регистрироваться целыми командами или подавать индивидуальные заявки – тогда организаторы распределят участников по группам. Каждую команду будет консультировать эксперт из digital-дирекции Tele2.

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