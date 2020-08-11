На 36 мест в Воронежской городской Думе претендуют 404 кандидата

Отбор предстоит нешуточный - на один мандат претендует 11 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Избирательная комиссия Воронежа определила кандидатов на 36 мест в городском парламенте. Отбор преодолели представители шести партий. Еще две «отсеяли». Партия «Коммунисты России» не предоставила необходимого набора документов, необходимых для регистрация. А у «Новых людей» был превышен допустимый процент брака в подписных листах.

Председатель Воронежской городской избирательной комиссии Валерий Бунеев рассказал о том, как выглядят партийные списки кандидатов. Он отметил, что успешно прошли регистрацию по 51 представителю КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», 50 членов «Единой России», 49 - от партии «Родина» и 22 - от «Яблока». Всего 274 человека, при том, что были выдвинуты 319 кандидатов.

По одномандатным округам из 219 кандидатов одобрили 130. 21 из них – самовыдвиженцы.

Всего, таким образом, на 36 мест в городском парламенте претендуют 404 кандидата.