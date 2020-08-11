У воронежца нашли рюкзак с 8 кг конопли

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Крупную партию марихуаны нашли полицейские у 30-летнего жителя Воронежа. Сотрудники ГИБДД ночью на Минской остановили для проверки автомобиль «Мицубиси Легнум». В багажнике автомобиля полицейские обнаружили рюкзак, принадлежащий 30-летнему пассажиру машины. А в рюкзаке - 10 свертков с травой с характерным запахом конопли. Экспертиза подтвердила, что изъятое – марихуана. В рюкзаке в общей сложности находилось 8,6 кг наркотиков.

В отделе полиции задержанный признался, что растения обнаружил за городом на открытой местности и сорвал с целью последующего сбыта бесконтактным способом. Теперь за незаконный оборот наркотиков мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.