Воронежский зоопарк проведет соломенный фуршет

Воронежский зоопарк возобновил после снятия коронавирусного карантина познавательные программы и мастер-классы для детей. Первым стартует проект «Соломенный фуршет». На нем посетителей познакомят с копытными животными на экспозиции «Ранчо». Участники узнают, чем отличается гуанако от ламы, как определить цвет лошади, сколько лет осликам в зоопарке, а также увидяте трапезу верблюда и смогут погладить пони.

Первый "соломенный фуршет" стартует 11 августа. В 14.00 начнется мини-экскурсия с показательным кормлением верблюда, а в 14.30 – мастер-класс по изготовлению поделок из сена «Лошадка» и «Подкова».

Также "соломенные фуршеты" пройдут 18 и 25 августа. Участие в познавательной программе и мастер-классе входит в стоимость входного билета.

Мероприятия будут проводиться с соблюдением санитарных норм.