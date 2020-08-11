Двое воронежцев лишились дорогих смартфонов благодаря гастролеру из Ставрополя

Смартфоны с кучей "наворотов" оказались добычей мошенника. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В мае в отделы полиции Коминтерновского и Ленинского районов обратились двое мужчин. Они заявили, что их обманул мошенник, действовавший по одной и то же схеме.

Жертвы афериста рассказали, что разместили в интернете объявления о продаже дорогих смартфонов. Им позвонил некий мужчина и заявил, что хочет их купить. Он попросил встретиться, чтобы посмотреть смартфоны. Когда приходил, уговаривал перевести деньги на мобильный банк. Потом показывал на экране якобы подтверждение перевода, забирал смартфон и уходил. На самом деле деньги не приходили. Два смартфона стоили более 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска, расследовавшие это дело, получили оперативную информацию, что аферист – это ранее судимый за кражу 33-летний житель Ставрополя. Оказалось, что он уже сидит в следственном изоляторе Орла за схожее преступление.

В отношении афериста возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.