Под Воронежем на видео сняли пожар поля рядом с жилыми домами

Все поле заволокло дымом. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

В понедельник, 10 августа, в селе Рыкань Новоусманского района загорелось поле. Пожар угрожал жилым домам, находившимся рядом с ним. Сотрудники МЧС и местные жители справились с огнем, к счастью, никто не пострадал. Тем не менее сгорело 0,7 гектара поля. Пожар сняли на видео.

Сотрудники отдела надзорной деятельности быстро вычислили виновника пожара. Им оказался мужчина, который развел костер, чтобы сжечь мусор. Его предупредили о грозящем штрафе. Он может составить до четырех тысяч рублей.

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