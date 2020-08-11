В Воронеже поздравили активистов общественного самоуправления

фото предоставлено управой Ленинского района

В управе Ленинского района прошло награждение руководителей органов ТОС и председателей Советов многоквартирных домов грамотами гордумы.

Обращаясь к собравшимся, руководитель управы Сергей Ситников отметил:

- За последнее время множество проблем вместе с вами нам удалось решить, многое еще предстоит сделать, но я уверен - вместе мы будем идти вперед и обязательно добьемся успеха. Я хотел бы выразить вам благодарность за взаимодействие с управой, помощь, вашу поддержку, а иногда и критику, которая тоже помогает нам двигаться вперед. Именно благодаря вам, инициативным людям, наши дворы и улицы города становятся чище и краше.

Напомним, на территории Ленинского района работают 200 Советов многоквартирных домов. Здесь самый большой частный сектор. Из 79-ти органов ТОС – 74 действуют в частном секторе, а это более 38 тыс. жителей.