Воронежцам напомнили о двухдневном отключении ТВ и радио

На телебашне будут восстанавливать световое ограждение. Фото: из архива «КП»

В Воронежском областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ) напомнили о том, что с 9 до 16 часов 11 и 12 августа будет отключено оборудование, транслирующее цифровые пакты РТРС-1 и РТРС-2. То есть, нельзя будет посмотреть 20 общедоступных каналов тем, кто ловит сигнал с телевышки. В это время будут идти работы по восстановлению светового ограждения.

Кроме того, будут отключены радиостанции. вещающие в FM и УКВ-диапазоне. Среди них и радио «Комсомольская правда».

Также могут не ловиться радиостанции Вести FM, Дети FM, Ди FM, Дорожное радио, Европа Плюс, Маяк, Мелодия-Воронеж, Новое радио, Радио 7 на 7 холмах, Радио NRJ, Радио Благовестие, Радио Губерния, Радио России, Радио Ударная волна_РАДИО-ЛЮБОВЬ, Радиоканал МИР, Ретро ФМ, Русский хит, Русское Радио.

Временно могут быть отключены аналоговые телеканалы: СТС, ТНТ, ТНТ4, Че, Ю-ТВ, Дисней, Матч Страна.

Расписание плановых профилактических работ, можно найти на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе «Кратковременные отключения трансляции» или уточнить по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

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