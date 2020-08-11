В Воронеже на улице Овражной появится новая детская площадка

Фото предоставлено управой Коминтерновского района

В Воронеже полным ходом идет благоустройство территории по проекту ТОСов Коминтерновского района, ставших победителями конкурса на выделение гранта.

Так, уже практически завершился ремонт лестницы на пересечении улиц Солнечной и Радиозаводской. Осталось установить перила. А к радости малышей у перекрестка улицы Овражной и переулка Новоселов появится новая детская площадка.

- Кроме того, уже подготовлена площадка под установку спортивного оборудования в парковой зоне сквера «Солнечный». Масштабным благоустройством сквера четвертый год занимается ТОС «Сосна», - рассказали в управе Коминтерновского района.

В микрорайоне Подгорное в конце июля появилось новое уличное спортивное оборудование на детской площадке в переулке Октябрьском. Кстати, проекты ТОС «Переулок Октябрьский» уже второй год входят в число победителей областного конкурса, проводимого Ассоциацией «Совет муниципальных образований Воронежской области».