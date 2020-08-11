В Воронежской области мотоциклист не расчитал скорость и врезался в трактор

фото из архива "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

Авария произошла накануне примерно в 20.40 в Лискинском районе. По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, на 15 км автодороги «Лиски-Залужное-Колыбелка» 30-летний водитель мотоцикла «RC 200C» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в трактор МТЗ-82, который двигался в попутном направлении. Им управлял 62-летний местный житель. В результате столкновения мотоциклист получил травмы. Его доставили в медучреждение. Сотрудники полиции начали проверку, чтобы установить обстоятельства аварии.

Всего за сутки в регионе зарегистрировали 115 ДТП, из них в Воронеже - 83, на федеральных трассах - 6, в районах области - 26. В девяти авариях пострадали 10 человек.