В Воронежской области выздоровевших от коронавируса стало больше, чем больных

Разные способы диагностики коронавируса привели к парадоксальным цифрам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 11 августа число больных увеличилось на 95 человек и достигло 12185. При этом, по официальной статистике, выздоровели 12215 (+143 по сравнению с прошлыми сутками).

Методику подсчета объясняли. Зараженными считают только тех, у кого коронавирус определялся при помощи мазков изо рта, то есть методом ПЦР. При этом число выздоровевших считается и по ПЦР, и по компьютерной томографии легких, хотя во втором случае лабораторного подтверждения Covid-19 у человека нет. К слову, если считать только по ПЦР, выздоровели 10205 наших земляков.

За прошедшие сутки никто от коронавируса в Воронежской области не умер. Число жертв этой опасной болезни в нашем регионе на данный момент 106.

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