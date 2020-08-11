Благодаря Сбербанку борисоглебские носки появятся в Европе

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Воронежская компания получила заказ на 448,7 тысяч пар продукции. Договор заключен на долгосрочную перспективу, что позволит нарастить объёмы производства до 1,5 миллионов пар чулков и носков. Для этого по инвестпроекту закупили 29 вязальных машин.

5 августа в Борисоглебске состоялась торжественная церемония. В ней приняли участие члены делегации правительства Воронежской области, представители администрации Борисоглебска, регионального фонда развития промышленности и компании «Декатлон».

Сбербанк на мероприятии представляла заместитель управляющего Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Наталья Дёмина. Именно ей была предоставлена честь разрезать символическую ленточку в знак успешного запуска производства.

- Борисоглебский трикотаж стал первооткрывателем в инвестиционной модели привлечения гарантии Сбербанка под заемные средства ФРП. Быть первым всегда не просто, но это даёт дополнительный опыт и однозначно - дополнительные как финансовые, так и рыночные перспективы в будущем, - сказала во время открытия производства Наталья Демина.

Председатель совета директоров АО «Борисоглебский трикотаж» Альберт Лысенко отметил большой вклад Сбербанка в развитие этого проекта. Банк предоставил кредит для приобретения оборудования на сумму 19 млн рублей. Соинвестором проекта выступил Фонд развития промышленности, который предоставил 25 млн рублей.

Компания «Декатлон» была основана во Франции в 1976 году. Она занимается продажей спортивного снаряжения и одежды низкого ценового сегмента через собственную сеть гипермаркетов. В Воронеже единственный магазин сети открылся в 2010 году.