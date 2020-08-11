В Воронеже при загадочных обстоятельствах погибла девушка

В причинах загадочной смерти разбираются сотрудники Следственного комитета. Фото: из архива «КП»

Стало известно о трагедии, случившейся в ночь на 26 июля в одном из домов на улице Владимира Невского Коминтерновского района. Там около полуночи из окна четвертого этажа выпала 26-летняя девушка, жительница Воронежа. В этот момент в квартире вместе с ней находился ее 47-летний приятель.

Девушку отвезли в больницу, там около восьми часов утра она умерла. По поводу ЧП сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» (от двух до шести лет лишения свободы). Однако родственники полагают, что молодая женщина не сама свела счеты с жизнью. Они уверены, что ей «помог» умереть тот самый приятель. На это указывает то, что, по свидетельствам очевидцев, он сбежал вниз аккуратно одетый, хотя говорил, что был в душе во время того, как девушка упала. Кроме того, женщина не раз жаловалась на его ревность, пара часто скандалила.

К счастью, шестилетний сын 26-летней женщины не видел, как мама погибла, - он в это время был в деревне у бабушки.

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